Alanya'da 17’lik zehir taciri kıskıvrak!

EDİNİLEN bilgiye göre 31 Ekim 2018 tarihinde Alanya’da durumundan şüphelenilerek durdurulan 19 yaşındaki Emirhan Ç.’nin yapılan üst aramasında daralı ağırlığı 3,6 gram olan esrar maddesi ele geçirildi. Emirhan Ç. hakkında “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem başlatılırken polis olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Emirhan Ç.’ye uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle ekipler, B.K. (17) hakkında yakalama kararı çıkardı. Dün saat 21.00 sıralarında Hacet Mahallesi, Avni Efendi Sokakta bir yakınına ait evde yakalanan B.K. hakkında “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem başlatıldı. Bugün adliyeye sevk edilmesi beklenen B.K., Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2018, 11:17