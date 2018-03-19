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Alanya’da 17 yaşındaki kız 3 gündür kayıp

Alanya'da yaşayan 17 yaşındaki kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Alanya’da 17 yaşındaki kız 3 gündür kayıp

Alanya'da yaşayan 17 yaşındaki kızdan 3 gündür haber alınamıyor

19 Mart 2018 Pazartesi 17:03
Alanya’da 17 yaşındaki kız 3 gündür kayıp
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ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinden cumartesi günü akşam saatlerinde çarşıya gitmek için ayrılan Hatice Demirel (17), bir daha geri dönmedi. Ailesi, Hatice Demirel'in gidebileceği her yeri araştırarak, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Çocuklarının kaçırıldığını öne süren ve hayatından edişe eden babası Turan Demirel, bir an önce bulunması için yetkilerden yardım istedi. Başvuru üzerine harekete geçen ekipler, kayıp Demirel'in bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda ise bir sonuç elde edilemediği öğrenildi. 

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Son Güncelleme: 19.03.2018 20:54
Anahtar Kelimeler:
Turan DemirelKayıpMahmutlarAlanya
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