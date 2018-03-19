Alanya’da 17 yaşındaki kız 3 gündür kayıp

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinden cumartesi günü akşam saatlerinde çarşıya gitmek için ayrılan Hatice Demirel (17), bir daha geri dönmedi. Ailesi, Hatice Demirel'in gidebileceği her yeri araştırarak, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Çocuklarının kaçırıldığını öne süren ve hayatından edişe eden babası Turan Demirel, bir an önce bulunması için yetkilerden yardım istedi. Başvuru üzerine harekete geçen ekipler, kayıp Demirel'in bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda ise bir sonuç elde edilemediği öğrenildi.