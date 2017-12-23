Alanya'da 16 yaşındaki kızı silah zoruyla kaçırmaya çalıştı

Mehmet AL

OLAY, Alanya'da 21 Aralık günü saat 17.00'de Fığla Mahallesi Alaiye Sokak üzerindeki Yavuz Apartmanı'nın önünde meydana geldi. 16 yaşındaki küçük kız B.T'yi kaçırmak için belindeki silahı göstererek 'seni kaçıracağım' diyerek tehdit ettiği iddia edilen şüpheli Hüseyin U.(19), polisleri görünce kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile şüpheli Hüseyin U., kısa kovalamaca yaşadı. Ardından bir inşaatta saklanırken kıskıvrak yakalanarak göz altına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında belindeki silahın boş kuru tabanca olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli Hüseyin U. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece yaşı küçük kızı silahla tehdit etmek suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.