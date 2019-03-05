Alanya'da 16 yaşındaki kız canına kıydı

EDİNİLEN bilgiye göre olay, dün saat 18.00 sıralarında Alanya’nın Kızlarpınarı Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Hüseyin Girenes Fen Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki M.Ö., 5. kattan atlayarak intihar etti. Durumu fark eden çevredekiler sağlık ekipleri ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kızı ambulansla hastaneye götürdü. Yoğun bakım servisine alınan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. M.Ö.’nün cesedi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna konuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'İÇİNE KAPALIYDI, AİLEVİ SORUNLARI VARDI'

Özçelik'in intiharına ilişkin bazı iddialar ise dikkat çekti. Özçelik'in Antalya'da anneannesiyle beraber yaşadığı, Hüseyin Girenes Fen Lisesi'ne ikinci dönemde kayıt yaptığı öğrenildi. Özçelik'in sınıf arkadaşları içine kapanık ve sakin bir yapısının olduğunu anlatırken aile içi sorunlardan dolayı anneannesiyle yaşadığını belirttiler.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 00:36