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Alanya'da 15 yaşındaki çocuğa 'cinsel istismar' davası

Alanya'da iki kolu olmayan 15 yaşındaki erkek çocuk baba oldu

Alanya'da 15 yaşındaki çocuğa 'cinsel istismar' davası

Alanya'da iki kolu olmayan 15 yaşındaki erkek çocuk baba oldu

15 Kasım 2017 Çarşamba 23:20
Alanya'da 15 yaşındaki çocuğa 'cinsel istismar' davası
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ÇOCUK hakkında ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçundan dava açıldı.
Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesince 15 Aralık 2015 tarihinde görülen ilk duruşmada, A.K. savunmasında şunları söyledi: “Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. A.Y. adlı kız komşumuz olur. Kendisi ile arkadaşlığım vardı. Olay günü bizim eve kendisi gelmek istedi. Evdeyken de A.Y. ile kendi rızası doğrultusunda ilişkiye girdik. Benim ellerim olmadığı için kıyafetlerimi dahi A.Y. çıkarttı. Rıza ile olan bir ilişkidir. Eve de A.Y. kendi istediği için gelmiştir. Takdiri mahkemeye bırakıyorum” dedi.
11'İNCİ DURUŞMA YAPILDI
Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen duruşmada, olay tarihinde reşit olmadığı sanılan mağdurenin yaşının tespiti için hem mağdure hem de A.K'nin ailesine mağdur kız çocuğunun adresi soruldu. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı kızın ailesine “Kızınızı neden aramıyorsunuz, niçin sahip çıkmıyorsunuz, torununuzu merak etmiyor musunuz?” dedi. Mağdurun ailesi kızlarından uzun süredir haber alamadıklarını, nerede olduğunu bilmediklerini söylediler. Aynı şekilde A.K. ise mağdur ile uzun süredir görüşmediğini, nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.
DOĞAN ÇOCUK EVLATLIK VERİLDİ
Mağdurun hamile kalması ve doktora gitmesi üzerine olayın adliyeye yansıdığı, mağdurenin doğum yaptıktan sonra bebeğin başka bir aileye resmi olarak evlatlık verildiği öğrenildi. Duruşma ise mağdurenin olay tarihindeki gerçek yaşının tespitinin yapılabilmesi için 8 Şubat 2018 tarihine ertelendi.

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Son Güncelleme: 16.11.2017 13:40
Anahtar Kelimeler:
Erkek çocukAlanya
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