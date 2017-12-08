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Alanya'da 13 yaşındaki kızı kaçıran kişi tutuklandı

Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde okul çıkışı 13 yaşındaki E.Ç.’yi kaçırdığı iddia edilen Ziya A. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Alanya'da 13 yaşındaki kızı kaçıran kişi tutuklandı

Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde okul çıkışı 13 yaşındaki E.Ç.’yi kaçırdığı iddia edilen Ziya A. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

08 Aralık 2017 Cuma 21:37
Alanya'da 13 yaşındaki kızı kaçıran kişi tutuklandı
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ALANYA'NIN Demirtaş Mahallesi, önceki gün akşam saatlerinde şok bir haberle sarsıldı. Demirtaş Nihal Demiral Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan henüz 13 yaşındaki E.Ç. adlı kız çocuğu, okul çıkışı kaçırıldı. E.Ç'nin yakınlarından alınan bilgiye göre, Demirtaş'ta ekmek fırını işleten E.Ç'nin babası A.Ç, bir süredir yanında çalışan Ziya A. adlı şahsı işten çıkardı. Görgü tanıkları küçük kızı, işten çıkarıldıktan sonra "İntikamım kötü olacak" dediği bildirilen bu şahsın kaçırdığını bildirdi. Fırında çalışırken de, küçük kızı işyerinin arabasıyla alarak servis yaptığı bildirilen şahsın, bu sayede E.Ç'yi araca bindirdiği belirtildi. Küçük kızın eve gelmemesi üzerine ortaya çıkan olay sonrası Demirtaş Jandarma Karakolu ekipleri alarma geçti. 
E.Ç. ile küçük kızı kaçırdığı iddia edilen Ziya A., bir araç içerisinde Mahmutlar'da jandarma tarafından bulundu. Dün adliyeye sevk edilen Ziya A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son Güncelleme: 08.12.2017 21:48
Anahtar Kelimeler:
DemirtaşAlanyaZiya
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