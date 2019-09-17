Alanya’da 1 kilo esrar ele geçirildi
Alanya'da polisin düzenlediği operasyonda 1 kilogram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
ASAYİŞ 17.09.2019, 11:32
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda Okurcalar Mahallesi’ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese saat 01.30 sıralarında baskın düzenleyen ekipler poşet ve kağıda sarılı vaziyette 1 kilogram esrar ele geçirirken, olayla ilgili Adnan B. (35), Taner Ş. (36) ile Mehmet A. (37) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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