DURDURULAN araçlar aranırken, sürücüler ve araçtakilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yol uygulamasına narkotik köpeği de kullanıldı. Uygulamada durdurulan bir yolcu otobüsündeki yolculardan M.Ç.'ye narkotik köpeği tepki verdi. Yapılan üst aramasında sigara paketi içinde 34 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alanya yolundaki otobüste narkotik köpeği böyle yakaladı
Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'nın narkotik köpeği eşliğinde yaptığı yol uygulamasında M.Ç'nin (23) üzerine 34 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı'nca D400 Karayolu'nda yol uygulaması yapıldı