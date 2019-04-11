Alanya yolunda zincirleme kaza

EDİNİLEN bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Erdoğan Ç.'nin kullandığı 42 ACT 074 plakalı kamyon, Evrenseki Kömürcüler kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Cemil M.'nin kullandığı 07 LD 700 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet yol kenarında galerinin önünde bulunan 2 adet lüks araca çarparak durabildi. Kazada, galerinin önündeki araçlarda büyük çapta zarar oluşurken, kamyonette bulunan araç sürücüsünün eşi olduğu bildirilen Şengül M. yaralandı. Yaralı, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.