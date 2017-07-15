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Alanya yolunda uyuşturucuya darbe

Adana'dan aldığı 2 kilo esrar maddesini otobüsle Alanya'ya getirmeye çalışırken Gazipaşa'da jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli hapis cezasına çarptırıldı

Alanya yolunda uyuşturucuya darbe

Adana'dan aldığı 2 kilo esrar maddesini otobüsle Alanya'ya getirmeye çalışırken Gazipaşa'da jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli hapis cezasına çarptırıldı

15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:49
Alanya yolunda uyuşturucuya darbe
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Mehmet AL

5 MAYIS 2017 tarihinde Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince D-400 karayolunda yaptıkları yol kontrolünde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bagajdaki bir çanta içersinde yaklaşık 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Çantanın sahibi olan 20 yaşındaki S.A 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

'ÜZERİME ATILDI'

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık S.A ve avukatı katıldı. S.A  savunmasında, 'Üzerime atıldı, suçlamayı kabul etmiyorum. Ben çantamda bulunan maddeyi 6 ay boyunca Alanya'da sezonluk çalışmak üzere geldiğim için kendim kullanmak amacı ile yanıma almıştım. Ben bu maddeyi Adana'da 500 TL'ye satın aldım. O dönem herhangi bir işim gücüm yoktu. Bu maddeyi kesinlikle kullanmak için yanımda bulunduruyordum. Satmak gibi bir niyetim yoktu. Suçsuzum, tahliyemi ve beratimi istiyorum' dedi. Mahkeme heyeti, 20 yaşındaki sanık S.A'a 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Tutuklu götürülen sanık S.A  Alanya Cezaevine gönderildi. 

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Son Güncelleme: 15.07.2017 00:55
Anahtar Kelimeler:
Jandarma EkipleriAsayişAlanyaDarbeUyuşturucuGazipaşaAdana
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