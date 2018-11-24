Alanya yolunda trafik kazası: 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya-Alanya yolunda Antalya'dan Alanya istikametine giden Selçuk B. (44) yönetimindeki 42 FK 323 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikametteki İsmail K.(30) idaresindeki 58 FL 200 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından aynı araç içerisinde bulunan İsmail B. ve Emrah B. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan sürücüler yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları alarak hastanelere götürdü. Diğer araç sürücü ise kazayı ufak sıyrıklar ile atlattı. Can kaybının yaşanmadığı kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 18:31