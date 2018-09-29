Alanya yolunda korkutan kaza! Tır otomobili metrelerce sürükledi

Manavgat'ta tırın çarptığı otomobili 60 metre sürüklemesi sonucu meydana gelen kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. 

Alanya yolunda korkutan kaza! Tır otomobili metrelerce sürükledi
banner404

KAZA Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan T.D.’nin kullandığı 07 NY 051 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki D.K.’nın kullandığı 33 NB 433 plaka, 33 NEY 01 dorse plakalı tırın çarpması sonucunda meydana geldi. Tırın arkadan çarptıktan sonra önünde 50-60 metre sürüklediği otomobilde bulunan 2 kardeş kazayı şans eseri burunları bile kanamadan atlattı. 
Kazanın ardından otomobilde bulunanlar tır sürücüsünü uyumakla ve araçlarına çarpmakla suçlarken, tır sürücüsü ise otomobilin aniden önüne kırdığını iddia etti. 

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2018, 17:20
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Takla atan otomobilde biri çocuk üç kişi yaralandı
Takla atan otomobilde biri çocuk üç kişi yaralandı
  1. ASAYİŞ

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479