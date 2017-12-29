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Alanya yolunda kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı!

Manavgat-Alanya D-400 karayolunda kontrolden çıkan kamyon, trafik lambalarına çarparak devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı

Alanya yolunda kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı!

Manavgat-Alanya D-400 karayolunda kontrolden çıkan kamyon, trafik lambalarına çarparak devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı

29 Aralık 2017 Cuma 10:52
Alanya yolunda kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı!
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EDİNİLEN bilgiye göre Manavgat istikametinden gelip Karacalar Mahallesi'nde dönmekte olan Hasan Oğuz’un kullandığı 07 LS 115 plakalı kapalı kasa kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambalarına çarparak devrildi. Hurdaya dönen kamyonun sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılırken olay yerine gelen 112 ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon şoförü Hasan Oğuz’un ayağının kırık olduğu bildirildi. Hasan Oğuz’un pazarcılık yaptığı, Karacalar Mahallesi'nde kurulan pazarda tezgah açmak için Karacalar Mahallesi'ne gittiği bildirildi. Kazanın ardından Manavgat-Alanya karayolunda trafik tek şeritten sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatAlanyaHasan Oğuz
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