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Alanya yolunda feci kaza: 1 ölü

Manavgat'ta sırtında portakal çuvalıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın Alanya istikametine gitmekte olan bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti

Alanya yolunda feci kaza: 1 ölü

Manavgat'ta sırtında portakal çuvalıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın Alanya istikametine gitmekte olan bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:25
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EDİNİLEN bilgiye göre, portakal toplama işinden geldiği ve omzundaki portakal çuvalıyla yolun karşısına geçmek isteyen Ümmühani Yılmaz’a (46), Manavgat’tan Alanya istikametine giden Musa K. yönetimindeki 07 LFC 18 plakalı kamyon çarptı. Ümmuhani Yılmaz’ın omzundaki Portakallarla portakal toplarken giydiği çizme ve eldiven etrafa saçıldı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ümmühani Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza haberini duyan yakınları olay yerine ve hastaneye akın etti. Yılmaz’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının Manavgat Devlet Hastanesi morgunda yaptığı incelemenin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Son Güncelleme: 03.01.2018 09:46
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Ümmühani YılmazManavgatAlanyaKazaÖlüTrafik Kazası
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