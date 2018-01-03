Alanya yolunda feci kaza: 1 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre, portakal toplama işinden geldiği ve omzundaki portakal çuvalıyla yolun karşısına geçmek isteyen Ümmühani Yılmaz’a (46), Manavgat’tan Alanya istikametine giden Musa K. yönetimindeki 07 LFC 18 plakalı kamyon çarptı. Ümmuhani Yılmaz’ın omzundaki Portakallarla portakal toplarken giydiği çizme ve eldiven etrafa saçıldı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ümmühani Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza haberini duyan yakınları olay yerine ve hastaneye akın etti. Yılmaz’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının Manavgat Devlet Hastanesi morgunda yaptığı incelemenin ardından yakınlarına teslim edildi.