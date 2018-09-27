Alanya yine bir vurgun iddiası ile çalkalanıyor

VURGUNCU banka müdürünün ardından sosyal medyada, bir dolandırıcılık olayının daha yaşandığı iddia edildi. Yapılan sosyal medya paylaşımlarında T.D adlı kişinin çevresinden topladığı yüklü miktarda parayla ortalıklardan kaybolduğu iddia edildi. İddiaya göre, T.D adlı kişi 4 yıl gibi bir sürede arkadaşlarından spot gıda alış-verişi yapıyorum diye peyder pey topladığı 5.5 milyon parayla ortalıklardan kayboldu. Söz konusu kişinin aslında spot gıda alış-verişi yapmadığı ileri sürüldü.





Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 18:08