Alanya'yı zehirlemeye kalkıştılar: Polisten kaçamadılar!

ALANYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde turizm sezonunun başlamasıyla birlikte ilçe genelinde gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki satışına yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Konaklı Mahallesi'ndeki 2 ayrı otelde yüklü miktarda gümrük kaçağı ve bandrolsüz içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, gümrük kaçağı ve bandrolsüz 13 ayrı fıçı içerisinde 650 litre alkol, pet şişe içerisinde alkol şüphesi olan 80 litre sıvı ve çeşitli markalarda 100 cl'lik 69 şişe içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 ayrı otelde Osman T. ve Taner D. gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında Avsallar Mahallesi'ndeki bir otele de baskın düzenledi. Baskında gümrük kaçağı ve sahte olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 10 cl'lik 187 şişe içki ele geçirildi. Olayla ilgili Uğur Ç. de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Kanunu'na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.