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Alanya'yı yasa boğan haber! Genç isim kanseri yenemedi
Alanya'nın tanınan simalarından olan Tolga Alptekin'in eşi Filiz Alptekin eşi düşerek bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
ASAYİŞ 31.08.2019, 12:51 Melike Temir
ALANYA'DA yer alan Mila Gıda su ürünlerinin sahibi Tolga Alptekin'in eşi Filiz Alptekin uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Alptekin'in vefatı başta ailesi olmak üzere yakınlarını yasa boğdu. Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede dün akşam durumu ağırlaşan genç kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Fizliz Alptekin'in cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Cikcilli Belediye Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Yeni Alanya olarak merhumeye Allahtan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz
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