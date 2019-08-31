Alanya'yı yasa boğan haber! Genç isim kanseri yenemedi

ALANYA'DA yer alan Mila Gıda su ürünlerinin sahibi Tolga Alptekin'in eşi Filiz Alptekin uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Alptekin'in vefatı başta ailesi olmak üzere yakınlarını yasa boğdu. Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede dün akşam durumu ağırlaşan genç kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Fizliz Alptekin'in cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Cikcilli Belediye Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Yeni Alanya olarak merhumeye Allahtan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz