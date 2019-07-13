Alanya'yı şoke eden ölüm! Hasan Murat Diler hayatını kaybetti

ALANYA bu sabah şok bir ölümle sarsıldı. AKP Alanya İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mimar Oya Diler'in eşi Hasan Murat Diler elim bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye kaza göre saat 09.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Diler, önüne ani bir şekilde çıkan kamyonete çarpmamak için yaptığı fren sonucunda kaza yaptı. Motosikletin kayması sonucu başını çarparak ağır yaralanan Diler, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Diler'in ani ölümü başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm Alanya'da büyük üzüntü yarattı.

Yeni Alanya olarak Merhuma Allahtan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2019, 12:46