Alanya'yı sarsan cinayet! Petrol istasyonu sahibi bıçaklanarak öldürüldü

EDİNİLEN ilk bilgilere göre dün gece yaşanan olay, Ankara’da bir gece kulübünde meydana geldi. Alanya'da Sanayi ve Tosmur Mahallesi'nde iki adet akaryakıt istasyonu bulunan Çelik, karıştığı kavga sonrası bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çelik sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.
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Allahim mekanini cennet eylesin senin acinin hiç ama hiç bir tarifi yok nurlar içinde uyu güzel insan güzel dostum