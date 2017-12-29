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29 Aralık Günlük Burç Yorumu

Alanya'yı sarsan cinayet! Petrol istasyonu sahibi bıçaklanarak öldürüldü

Alanya’da da iki adet akar yakıt istasyonu bulunan Sancaklı Petrol İşletmeleri Sahibi Batmanlı Murat Çelik, karıştığı bir kavgada aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti

Alanya'yı sarsan cinayet! Petrol istasyonu sahibi bıçaklanarak öldürüldü

Alanya’da da iki adet akar yakıt istasyonu bulunan Sancaklı Petrol İşletmeleri Sahibi Batmanlı Murat Çelik, karıştığı bir kavgada aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti

29 Aralık 2017 Cuma 10:58
Alanya'yı sarsan cinayet! Petrol istasyonu sahibi bıçaklanarak öldürüldü
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EDİNİLEN ilk bilgilere göre dün gece yaşanan olay, Ankara’da bir gece kulübünde meydana geldi. Alanya'da Sanayi ve Tosmur Mahallesi'nde iki adet akaryakıt istasyonu bulunan Çelik, karıştığı kavga sonrası bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çelik sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

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Son Güncelleme: 29.12.2017 14:47
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Ekrem Oğuz 2017-12-29 12:27:58

Allahim mekanini cennet eylesin senin acinin hiç ama hiç bir tarifi yok nurlar içinde uyu güzel insan güzel dostum

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