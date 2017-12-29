Alanya'yı sarsan cinayet! Petrol istasyonu sahibi bıçaklanarak öldürüldü

EDİNİLEN ilk bilgilere göre dün gece yaşanan olay, Ankara’da bir gece kulübünde meydana geldi. Alanya'da Sanayi ve Tosmur Mahallesi'nde iki adet akaryakıt istasyonu bulunan Çelik, karıştığı kavga sonrası bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çelik sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.