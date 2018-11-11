Alanya yaylasında 17 ev soyuldu

ALANYA'YA 25 kilometre mesafede bulunan ve Dere Türbelinas Mahallesi'ne bağlı olan Gedevet Yaylası'nda 17 ev, kimliği belirsiz hırsızlarca soyuldu.

Evi soyulanlar arasında işadamı Yusuf Arıkan, ALKOD (Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği) eski Başkanı İbrahim Işık gibi tanınmış simaların da yer aldığı öğrenilirken, evlerden televizyon, soba, yatak gibi çok sayıda eşyanın çalındığı bildirildi.

Yaylacıların evlerini boşaltmasını fırsat bilen hırsızların her zaman hedefinde olan 'Ağa Yaylası' Gedevet'in sakinleri "Her yıl sürekli hırsızlık olaylarının yaşandığı Gedevet'te gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyoruz. Tedbirler yeterli olmadığı için 17 evi birden rahatça soyan hırsızların yakalanmasını istiyoruz. Şu ana kadar çok sayıda hırsızlık olayının failleri yakalanamadı" dediler.