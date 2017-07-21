Alanya yayla yolunda kaza!

EDİNİLEN bilgiye göre dün akşam saatlerinde gerçekleşen kazada Alanya plakalı bir araç uçurumdan aşağı düşerek takla attı. Araçta kimlikleri henüz öğrenilemeyen bir adam ve yaşlı bir kadın olduğu belirlendi. Yoldan geçen vatandaşların olayı görerek ihbar etmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Yaralıların ilk tedavisi olay yerinde yapıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yardımıyla uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden çıkartıldı.