Alanya Yat Limanı'nda şüpheli ölüm

ALANYA-Antalya istikametinde seyreden D-400 Karayolu'nda bulunan ilk tünelin hizasında, Yeni Yat Limanı'nın yaklaşık 1.5 kilometre doğusunda denizin 15-20 metre açıklarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 55 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenilen cansız bedenin, Yat Limanı'ndan çıkan bir yat çalışanı tarafından tesadüfen fark edildiği aktarıldı. Ölen şahsın kafatasında düşmeye bağlı olarak açılan bir yaranın olduğu sağlık ekiplerince aktarılan bilgiler arasında. Karadan 15-20 metre açıklıkta bulunan 55-60 yaşlarında bir turiste ait olduğu düşünülen kişinin cansız bedeni olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekiplerince karaya çıkarıldı. Kimlik bilgilerine henüz ulaşılamayan şahıs otopsi işlemleri için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 12:36