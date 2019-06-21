Alanya yasa boğuldu! Genç adam Manavgat’ta geçirdiği kazada öldü

MANAVGAT’IN Ilıca Kavşağı’nda meydan gelen trafik kazasında Orkun Karadeniz’in kullandığı 07 L 8734 plakalı motosikletle Mehmet Katlanır’ın kullandığı 07 LIN 79 plakalı otobüs çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Alanya’da yaşayan Orkun Karadeniz’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Orkun Karadeniz’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otobüs sürücüsü Mehmet Katlanır’ın jandarma tarafından gözaltına alındığı kaza nedeniyle Antalya Manavgat karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Karadeniz’in yarın öğle namazına müteakip Alanya Belediye Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 14:51