Alanya'ya zehir sevkiyatında karar çıktı

Mehmet AL

OLAY 9 Ekim 2018 Tarihinde meydana geldi.Alanya'nın Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde bulunan petrol ofisinin yanındaki park içersinde uyuşturucu sattığı bilgisini alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Tim ekiplerince yakalanan 28 yaşındaki şüpheli Serkan T, yapılan üst aramasında 20 adet paketlenmiş, satışa hazır 3,59 gram eroin maddesi 1 adet paket içersinde Suboxone marka uyuşturucu hap, ikinci şüpheli 27 yaşındaki Eyüp D. üzerinde ise 1 adet kırık yarım vaziyette Suboxone isimli hap ele geçirildi.

EROİNİ ANTALYA ZEYTİNKÖY'DEN ALMIŞLAR

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Tim Ekiplerince yakalanan şüpheli Serkan T.ifadesinde şüpheli Eyüp D. ile birlikte Antalya-Zeytinköy Mahallesine gittiklerini. burada şüpheli Eyüp'ün yanından ayrıldığını ve 430-440 TL lik eroin maddesi ile birlikte geri döndüğünü, bu eroin maddesini' sende dursun sen tut' diyerek kendisine verdiğini, eroin maddesini aldığında paketlenmiş durumda olduğunu, şüpheli Eyüp ile birlikte Alanya Payallar Mahallesi D-400 üzerindeki Petrol ofisin yanındaki kulübede uyuyakaldıklarında Jandarma ekiplerince yakalandıklarını söyledi.

İki şüpheli sevk edildikleri nöbetci mahkece ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANIK SERKAN T.'YANINDA ARKADAŞ OLMAK İÇİN GİTTİM

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Eyüp D.,Serkan T. ve avukatları hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan Serkan T,'Antalya'ya uyuşturucu almaya beraber gittik, ancak amacım uyuşturucu ticareti değildir. Yanında arkadaş olmak amacıyla gitim. beratimi ve tahliyemi isterim 'dedi

SANIK EYÜP D.'SADECE UYUŞTURUCU KULLANIRIM'

Sanıklardan Eyüp D.'Ben sadece uyuşturucu kullanırım, bu işin ticaretini yapmam Kendim sigortalı olarak çalışıyorum ticaretini kabul etmiyorum. sadece içiciyim, Önceki savunmalarımı tekrarlarım beratimi ve tahliyemi isterim'dedi

MAHKEME ÖNCE 15'ER YIL HAPİS

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, her iki sanığa Suç konusu Uyuşturucu maddenin TCK'nun 188-4-a maddesinde belirtilen uyuşturucu maddeler olduğu tespit edildiğinden artırım yapılarak 15'er Haspis cezaıyla cezalandırılmasına, Sanıkların yargılanma sürecindeki olumlu tavır ve davranışları takdiri indirim nedeni kabul edilerek sanıklara ayrı ayrı uyuşturucu madde ticareti suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis, 25'er bin TL'de para cezası verdi.

Tutuklu olarak gelen sanıklar Serkan T.,ve Eyüp D., Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine götürüldüler.