Alanya'ya uyarı: Motosiklette 2. ele dikkat

ALANYA Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, ikinci el motosiklet alacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hazırladığı uyarıcı afişleri sosyal medya üzerinden Alanya halkıyla paylaşan TDP Büro Amirliği, piyasada 2. el olarak satılan motosikletlerin motor ve şase numarasına dikkat edilmesini istedi. TDP ekiplerince yayınlanan uyarı afişlerinde, “Son zamanlarda çalınan motosikletlerin motor ve şase numaraları silinerek trafikten men ya da trafikten çekme 2. el motosiklet olarak sosyal medya üzerinden vatandaşa pazarlanmaya çalışılıyor” ifadelerine yer verildi. Bu tür motosiklet alan vatandaşlar hakkında çalıntı mal almaktan hukuki işlem yapılacağının belirtildiği uyarıda, mağdur olmamaları için vatandaşın daha dikkatli olması istendi.

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