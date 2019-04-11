Alanya'ya tatile gelmişti! Otel odasında ölü bulundu

Alanya'da 4 yıldızlı otelde tatil yapmakta olan Litvanya uyruklu Romualdas Malınauska odasında ölü bulundu.

Alanya'ya tatile gelmişti! Otel odasında ölü bulundu
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Mehmet AL
OLAY Alanya'nın Oba  Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tek başına tatil yapmakta olan 87 yaşındaki Litvanya uyruklu Romualdas Malınnauska'nın odasına temizlik için giren otel görevlisi Litvanyalı turistin cansız bedeniyle karşılaştı. Tahminen 1 gün önce öldüğü belirlenen Romualdas Malınauskas'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 11:53
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