Alanya'ya tatile gelen turistten acı haber! Yaşamını yitirdi

Mehmet AL

DÜN saat 09.30 sıralarında Oba Mahallesi Atatürk Caddesi 7 nolu plajda denize giren 65 yaşındaki Rus erkek turist Valontin Dobrkyakov, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Rus turisttin çırpındığını gören sahildeki vatandaşlar yüzerek turiste yardıma gitti. Dobrkyakov'u kıyıya çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dobrkyakov, ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Rus turist yapılan tüm müdahelere rağmen hayatını kaybetti .Dobrkyakov'un cesedi Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.