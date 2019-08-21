Alanya'ya tatile gelen Slovenyalı turist kaldığı otelde ölü bulundu!

Mehmet AL

OLAY, Alanya'nın İncekum Mahallesi turizm bölgesinde 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tek başına tatil yapmakta olan 78 yaşındaki Slovenya uyruklu Jozef Cuhar odasından 2 gündür çıkmaması üzerine temizlik için giren otel görevlisi Slovenyalı turistin cansız bedeniyle karşılaştı.Tahminen 2 gün önce öldüğü belirlenen Jozef Cuhar'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.