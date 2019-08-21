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Alanya'ya tatile gelen Slovenyalı turist kaldığı otelde ölü bulundu!

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapmakta olan Slovenya uyruklu Jozef Cuhar odasında ölü bulundu.

ASAYİŞ 21.08.2019, 12:05 22.08.2019, 00:32 Melike Temir
Alanya'ya tatile gelen Slovenyalı turist kaldığı otelde ölü bulundu!
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Mehmet AL
OLAY, Alanya'nın İncekum Mahallesi turizm bölgesinde 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tek başına tatil yapmakta olan 78 yaşındaki Slovenya uyruklu Jozef Cuhar odasından 2 gündür çıkmaması üzerine temizlik için giren otel görevlisi Slovenyalı turistin cansız bedeniyle karşılaştı.Tahminen 2 gün önce öldüğü belirlenen Jozef Cuhar'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

#Jozef Cuhar #incekum mahallesi #Otel #Alanya #Slovenyalı turist
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