Alanya'ya tatile gelen Rus turistten acı haber!

Alanya'da bulunan bir otelin plajında kalp krizi geçiren 70 yaşındaki erkek Rus turist hayatını kaybetti. 

Alanya'ya tatile gelen Rus turistten acı haber!
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Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre; Rusya’dan Alanya'ya eşi ile tatile gelen 70 yaşındaki Rus turist Vladimir Braannmna konakladığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelin plajında kalp krizi geçirdi. Rus, turist plajda yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Vladimir'in cesedi Alanya Cumhuriyet Savcılığınca otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2019, 09:48
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