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Alanya'ya tatile gelen Rus turist hayatını kaybetti

Alanya'da tatil için konakladığı otelde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Rus kadın turist hastanede hayatını kaybetti.

ASAYİŞ 23.09.2019, 16:49
Alanya'ya tatile gelen Rus turist hayatını kaybetti
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre Alanya'da bir otelde ailesiyle birlikte tatil yapmakta olan Valentına Kozulına (76) isimli Rus turist yaşamını yitirdi. Rus turist Valentına Kozulın’nın otel odasında rahatsızlanarak Alanya'da bir özel hastaneye kaldırıldığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.Rus turistin cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

#Alanya #rus turist #Öölüm #Valentına Kozulına
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