Alanya'ya tatile gelen gurbetçinin su kaydırağında feci ölümü!

Mehmet AL

ALMANYA'DAN Alanya'ya tatile gelen gurbetçi Hakan Şeker İncekum Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. Talihsiz adam 6 Ekim Pazar günü otelin su kaydırağına giderken dengesini kaybederek düştü. Çarpmanın etkisiyle boynu kırılan gurbetçi, otel çalışanları tarafından çağırılan 112 Acil Servis ile Alanya'da özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gurbetçi Hakan Şeker tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını kaybetti. Alanya Cumhuriyet Savcılığınca Şeker'in cesedi, incelenmesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.