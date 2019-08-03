Alanya'ya tatile gelen gurbetçiler hırsıza seslendi
Almanya'dan Alanya'ya tatile gelen gurbetçi aile güpegündüz soyuldu. Dinek bölgesi ışıklar mevkiinde bulunan park alanına aracını park eden iki çocuk babası Hasan Aydın, geri döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
ARACIN camını kırılmış ve torpido bölgesinde bulunan 20 bin liranın çalınmış olduğunu gören Aydın, polise haber verdi. Hırsızlar sadece 20 bin lirayı çalmakla kalmayıp, ailenin pasaportlarını, aracın ruhsatını ve kredi kartlarını da aldılar. Aydın, “Maalesef arabamın ruhsatı, pasaport, kimlik çalındı, ehliyetimize kadar gitti. Üşenmemiş, hanımın gözlüğünü bile çalmış. Geri dönüşte maalesef zorluk yaşayacağız. Bulgaristan ve Sırbistan’da ruhsat sorunu çıkacak, bize sorun yaşatacaklar, arabamın ruhsatı yok, kimliklerimiz yok, ehliyetimiz yok. Maalesef zor durumdayız” diye konuştu. Mağdur aile, en azından Almanya'ya dönmek için gerekli olan evrakları kendilerine geri iade etmesi için, paralarını ve kimliklerini çalan hırsıza çağrıda bulundu. “Rica ediyorum halkımızdan, çalan kişiden de rica ediyorum. Paramız gitti ama ruhsatımızdan, pasaportumuzdan ne istiyorsun. Lütfen gören biri varsa bize yardımcı olsunlar. Halkımıza sesleniyorum, lütfen bize yardımcı olun” dedi.
‘ALANYA’YA BİR DAHA GELMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM'
Mağdur olduklarını söyleyen Hasan Aydın, yaşadığı bu hırsızlık olayı sonrası tatil için bir daha Türkiye'ye gelmek istemediklerini belirterek, “Biz son 5 senedir her sene Alanya’ya tatil yapmaya geldik. Bir dahaki sene gelmeyi düşünmüyorum. Belki önümüzdeki birkaç sene tatil yapmayı düşünmüyorum bu görünüşe göre” dedi.
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