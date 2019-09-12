Alanya'ya tatil için gelmişti! Otel odasında can verdi

Mehmet AL

TATİL için Alanya’ya gelen Rusya vatandaşı Ravil Khısamutdınov (66), Konaklı Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti. Akşam saatlerinde temizlik yapmak için odasına giren otel çalışanı Khısamutdınov'u yerde hareketsiz halde buldu. Otel yetkilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Ravli Khısamutdınov'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Rus turisttin cesedi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.