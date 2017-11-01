Alanya'ya sevk edilen genç kurtarılamadı

KAZA, D400 karayolunun Gazipaşa-Kahyalar Mahallesi etabında 28 Ekim Cumartesi akşamı meydana geldi. Gazipaşa'dan Alanya istikametine giden K.O'nun (30) kullandığı 07 HKZ 59 plakalı araç, havalimanı kavşağına geldiği sırada tali yoldan çıkan Metin Ersoy'un kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kazada, başında kask olmadığı belirtilen motosiklet sürücüsü Metin Ersoy ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Ersoy, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Alanya'ya sevk edildi. Alanya Anadolu Hastanesi'nde 3 kez ameliyata alındığı öğrenilen Ersoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Dün sabah saatlerinde yaşama veda eden talihsiz gencin cenazesi Gazipaşa-Karalar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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