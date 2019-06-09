Alanya'ya sahte kuyumcu şoku! O işyeri sahibi tutuklandı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, 2018 yılında Danimarka'dan tatil için Alanya'ya gelen Danimarkalı çift Atatürk Caddesi Keykubat Bulvarı üzerindeki bir kuyumcudan 6 taşlı yüzük ve 1 taşlı alyans yüzük alarak 7 bin 500 Danimarka kronu olan 6 bin 450 TL ödedi. Ardından ülkelerine giden Danimarkalı çift Alanya'dan aldıkları alyansların renginin attığını fark edince, ülkesinde kuyumcuya gösterdikleri alyansların sahte olduklarını öğrendiler. Bu yıl Nisan ayında tekrar Alanya'ya gelen Danimarkalı çift Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve yüzükleri satın aldıkları kuyumcuya giderek altın aldıkları şüpheli M.T 'ye alyanslarını değiştirmek istediklerini söylediler. Çiftin isteği üzerine şüpheli 1 adet yüzük ve 1 adet kolye ucu verdikten sonra bu ürünlerin pahalı olduğunu üzerine 5 bin 500 kron vermeleri gerektiğini söyledi. Danimarkalı çift aldıkları 1 alyansın ve kolye ucunun da sahte olduğunu öğrenmeleri üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şüpheli M.T'den şikayetçi oldu.

KUYUMCU DÜKKANINDAN 20 KİLO SAHTE ALTIN ÇIKTI

Asayiş Büro Amirliğine Bağlı Dolandırıcılık ekipleri Danimarkalı turisti dolandıran Atatürk Caddesi Keykubat Bulvarı üzerindeki 2 ayrı kuyumcuya yaptıkları baskında toplam 20.318.424.gram sahte altının ele geçirilmesi üzerine sahte altınlara el konulurken Danmarkalı çifti dolandıran şüpheli Kuyumcu sahibi Medet.T gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesi alınan kuyumcu sahibi M.T sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2019, 18:08