Alanya'ya sağlam diye bozuk telefon gönderildi: ‘Televizyonda her gördüğünüzü satın almayın’

TELEVİZYONDA satılan telefonla hiçbir ilgisi olmayan başka bir telefon gönderildiğini, üstelik bozuk, çalışmayan ve bataryası yarım başka bir telefona ait batarya ile yine çalışmayan fiş ve şarj aleti gönderildiğini belirten Murat Tomak, “Dolandırıldım. Ben bu hataya düştüm, başka vatandaşlar düşmesin. Ekranda gördüğümüz cazip ürünlere kanmayın” dedi.