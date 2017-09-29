Alanya'ya getirilen esnaf 'Bylock'tan tutuklandı 

Haber: Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDYsoruşturma kapsamında, Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan A.B'nin Konya'da olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenleyerek zanlıyı gözaltına aldı.
Alanya'ya getirilen şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Adliye'ye sevk edilen A.B Fetuhllahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) 'Bylock' kullandığı gerekçesiyle çıkartıldığı nöbetci mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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