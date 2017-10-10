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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Alanya ve Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Alanya ve Manavgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı

Alanya ve Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Alanya ve Manavgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı

10 Ekim 2017 Salı 14:03
Alanya ve Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Manavgat ve Alanya ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Alanya ve Manavgat ilçesinde polis tarafından gözaltına alınan A.B.. A.T.. Z.B.. H.U., F.A.. İ.D., D.M.T.. M.Ö.B.. A.T., T.T., N.T. ve E.Y. sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan 12 kişinin ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren polis, Manavgat, Alanya ilçeleri ile Gaziantep'te de S.K., M.K.. U.Ç., M.E.İ., M.T., M.C.O., E.S. ve S.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.

Polis, operasyonlarda 372 gram metamfetamin, 705 gram esrar, 22 adet ecstasy hap,1 adet suboxone hap, 425 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişek ele geçirdi. 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaManavgatUyuşturucu OperasyonuAntalyaNarkotikAsayiş
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