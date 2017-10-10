Alanya ve Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Manavgat ve Alanya ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Alanya ve Manavgat ilçesinde polis tarafından gözaltına alınan A.B.. A.T.. Z.B.. H.U., F.A.. İ.D., D.M.T.. M.Ö.B.. A.T., T.T., N.T. ve E.Y. sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan 12 kişinin ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren polis, Manavgat, Alanya ilçeleri ile Gaziantep'te de S.K., M.K.. U.Ç., M.E.İ., M.T., M.C.O., E.S. ve S.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.

Polis, operasyonlarda 372 gram metamfetamin, 705 gram esrar, 22 adet ecstasy hap,1 adet suboxone hap, 425 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişek ele geçirdi.