Alanya ve Manavgat'ta ‘Duman-8’ operasyonu
Antalya merkezde, Alanya ve Manavgat'ta düzenlenen ‘Duman-8’ operasyonunda 175 kilogram kaçak nargile tütünü ve çok sayıda sigara yapım malzemeleri ele geçirildi.
ASAYİŞ 20.11.2019, 13:47
EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize (KOM) Şube Müdürlüğü Antalya il merkezinde 15, Manavgat ve Alanya ilçelerinde ise 27 adrese 53 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 175 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 108 kilogram kıyılmış tütün, 43 bin 600 adet boş makaron, 28 bin 192 sigara filtresi, 35 bin 192 adet sigara sarma kağıdı, 12 bin 940 adet sigara filtresi, 72 paket kaçak sigara, 69 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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