Alanya Ulaş'ta trafik kazası

EDİNİLEN bilgiye göre; kaza D-400 Karayolu'nun Alanya Marina girişindeki yerde meydana geldi. Sebze yüklü kamyonetin tek taraflı olarak yaptığı kazada yan yatarak devrilen araç, trafik ekipleri tarafından kaldırıldı. Kazada sebze kasaları yola savrulurken, sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Yola saçılan kasalardan dolayı D-400 Karayolu bir süreliğine trafiğe kapanırken, polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı da gelen bilgiler arasında.