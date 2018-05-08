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Alanya Ulaş'ta trafik kazası
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Alanya Ulaş'ta trafik kazası

Alanya'da bu akşam meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, D-400 karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazada, ölen ya da ağır yaralanan olmadığı öğrenildi

Alanya Ulaş'ta trafik kazası

Alanya'da bu akşam meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, D-400 karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazada, ölen ya da ağır yaralanan olmadığı öğrenildi

08 Mayıs 2018 Salı 22:05
Alanya Ulaş'ta trafik kazası
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EDİNİLEN bilgiye göre; kaza D-400 Karayolu'nun Alanya Marina girişindeki yerde meydana geldi. Sebze yüklü kamyonetin tek taraflı olarak yaptığı kazada yan yatarak devrilen araç, trafik ekipleri tarafından kaldırıldı. Kazada sebze kasaları yola savrulurken, sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Yola saçılan kasalardan dolayı D-400 Karayolu bir süreliğine trafiğe kapanırken, polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı da gelen bilgiler arasında.

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Son Güncelleme: 08.05.2018 20:38
Anahtar Kelimeler:
KamyonSeyirAlanyaTrafik KazasıUlaş
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