Alanya tünellerdeki feci kaza haberiyle sarsıldı! 1 ölü

YENİ Alanya’nın edindiği ilk bilgilere göre Alanya’nın çıkışında bulunan tünellerde meydana gelen ve bir motosiklet sürücüsü ile bir kadın sürücünün karıştığı kaza hatalı sollama sonucu meydana geldi.
Kazada emlak ve inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği öğrenilen İsmet Karataş (39) hayatını kaybetti.
Haberin ayrıntıları birazdan…
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