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Alanya tünelindeki ölümlü trafik kazasına 2 tutuklama

Alanya'da önceki gün tünellerde  40 yaşındaki İsmet Karataş'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazası ile ilgili gözaltına alınan 1 kadın 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Alanya tünelindeki ölümlü trafik kazasına 2 tutuklama

Alanya'da önceki gün tünellerde  40 yaşındaki İsmet Karataş'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazası ile ilgili gözaltına alınan 1 kadın 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:06
Alanya tünelindeki ölümlü trafik kazasına 2 tutuklama
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Mehmet AL(ÖZEL-HABER)
KAZA önceki gün Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki Candır tünelinde meydana geldi. Huriye Ü.A.(68), idaresindeki 07 HAR 51 plakalı otomobiliyle giderken iddiaya göre sol şeritten  aniden sağ şerite geçerken önde giden İsmet Karataş'ın(40) kullandığı 34 DB 9347 plakalı motosiklete çarptıktan sonra seyir halinde giden Kemal T.(28), 07 BPR 90 plakalı otomobilde çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmet Karataş asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 acil ambulansla Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki otomobil sürücüsü Huriye Ü.A, ve Kemal T,sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 
Hayatını kaybeden İsmet Karataş'ın cenazesi, dün yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Son Güncelleme: 18.04.2018 10:22
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıKazaTünelAlanya
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