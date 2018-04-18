Alanya tünelindeki ölümlü trafik kazasına 2 tutuklama

Mehmet AL(ÖZEL-HABER) KAZA önceki gün Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki Candır tünel inde meydana geldi. Huriye Ü.A.(68), idaresindeki 07 HAR 51 plakalı otomobiliyle giderken iddiaya göre sol şeritten aniden sağ şerite geçerken önde giden İsmet Karataş'ın(40) kullandığı 34 DB 9347 plakalı motosiklete çarptıktan sonra seyir halinde giden Kemal T.(28), 07 BPR 90 plakalı otomobilde çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmet Karataş asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 acil ambulansla Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki otomobil sürücüsü Huriye Ü.A, ve Kemal T,sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Hayatını kaybeden İsmet Karataş'ın cenazesi, dün yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.