Alanya trafiğinde şok eden görüntü

ALANYA trafiğinde dün bir kadının kullandığı motosiklette biri kasksız iki çocuk ve motosikletin önünde oturan çocuğun elinde bir bebek görenler şok oldu. Korku ve şaşkınlık içerisinde kadını durdurup uyarmak isteyen vatandaşlar, çocuğun elindeki bebeğin oyuncak olduğunu fark edince rahat bir nefes aldılar.
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