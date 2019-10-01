Alanya terasta şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde esrar çıktı
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri dün Alanya Teras'ta şüphelendikleri 3 kişiye yaptıkları aramada 1 kişinin üzerinde 5,72 gram esrar maddesi çıkınca şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.
ASAYİŞ 01.10.2019, 13:31
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Alanya terasta şüphelendikleri 3 kişinin yapılan üst aramasında 28 yaşındaki H.A.'nın cebinden kağıda sarılı vaziyette 5,72 gram esrar maddesi çıkması üzerine şüpheli gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele Grup Amirliğine teslim edildi. Şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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