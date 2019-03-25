Alanya tarihinde bir ilk: 19 tutuklu...

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürmüştü. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda hakkında gözaltı çıkartılan 17 şüphelinin yakalanması için harekete geçmişti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere geçen cuma günü baskın düzenleyen polis, O.S., N.E., Z.Ö., U.K., A.T., H.T., P.T., C.K., A.Ö., U.A., O.C.K., E.S., B.B., E.E. ve İ.B. isimli 15 şüpheliyi gözaltına almıştı. Operasyon kapsamında A.N. ve Ş.B. ise Antalya’daki adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1.40 gram skunk, 93 adet uyuşturucu hap, 5 adet subonxe hap, 280.94 gram esrar, 6.60 gram kenevir tohumu, 10.81 gram kokain ve 17.56 gram eroin ele geçirildi. 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında F.G., Z.B. ve K.M.Ö. isimli 3 şüphelinin daha önce tutuklandığı bildirilmişti.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden B.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 16 şüpheli “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldular. Böylece operasyonda tutuklu zanlı sayısı 19'a yükseldi. Bu da Alanya tarihinin en kapsamlı uyuşturucu madde ticareti tutuklaması oldu.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 21:06