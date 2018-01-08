Alanya Seyir Terası'nda pompalı tüfek saldırısı: 1 yaralı

Mehmet AL

OLAY, 7 Ocak saat 00.10 sıralarında Bektaş Mahallesi Bektaş Caddesi'nde bulunan Seyir Terası'nın üst kısmında meydana geldi. Mustafa Çakal(22), arkadaşı Burak Çaltı(24) ile birlikte seyir terasına çıkarak aracını park ettiler ve birlikte alkol almaya başladılar. Bir süre sonra yanlarında park halinde bulunan 07 N 2050 plakalı otomobil sahibi olan şüpheli Muhammet T.(21) ile sebebini anlayamadıkları bir konudan tartışma çıktı. Muhammet T. park halindeki aracın bagajından aldığı pompalı tüfekle 3 el ateş etti, pompalı tüfekten çıkan saçmalar Burak Çaltı'nın bacaklarına isabet etti. Şüpheli Muhammet T. elindeki pompalı tüfekle Mustafa Çakal'ın beline vurduktan sonra olay yerinden kaçarken, Mustafa Çakal bacaklarından yaralanan arkadaşı Burak Çaltı'yı otomobiliyle özel bir hastaneye kaldırdı.

Bacaklarından yaralanan Burak Çaltı ameliyata alınırken, pompalı tüfekle dehşet saçan şüpheli, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan şüpheli Muhammet T. adliyeye sevk edildi.