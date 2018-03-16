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Alanya Sanayi Kavşağı'nda korkutan kaza

Alanya Sanayi Kavşağı'nda herkesi şoke eden bir trafik kazası meydana geldi

Alanya Sanayi Kavşağı'nda korkutan kaza

Alanya Sanayi Kavşağı'nda herkesi şoke eden bir trafik kazası meydana geldi

16 Mart 2018 Cuma 18:20
Alanya Sanayi Kavşağı'nda korkutan kaza
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EDİNİLEN bilgilere göre akşamüstü sanayi kavşağında meydana gelen kaza da 07 NA 3813 plakalı lüks araç kavşakta ters yöne girince yol savaş alanına döndü. Diğer sürücülerin dikkati olası bir faciayı önlerken lüks araç karşı yönden gelen kamyonetin altına girmekten son anda kurtuldu. Kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. 
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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