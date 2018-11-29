Alanya polisinden şok denetim! Silah ve uyuşturucu çıktı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Resmi Ekipler ve Motorize Yunus Timlerince, dün yapılan denetimlerde. Dinek Mah. Karaketir Sok. üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 07 NA 3386 plaka sayılı Chrysler marka araçtan 2 adet SIG SAUER marka ruhsatsız tabanca ve 23 adet mermi ele geçirildi, şüpheli üç şahıs ve ele geçirilen malzemeler ile birlikte Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Devriye ve Motorize ekipleri Cikcilli Mah. 202 Sok. üzerinde yaptıkları denetimlerde. durumundan şüphelenilerek durdurulan 07 SV 464 plaka sayılı araç sürücüsü Serdal Y,'den 1 adet Brownıng marka ruhsatsız tabanca ve 3 adet mermi yakalandı, şahsın yapılan GBT sorgusunda şahsın “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan arandığı tespit edilmesi üzerine İnfaz ekiplerine teslim edildi.

Güllerpınarı Mah. Oba Cad. Yalı Taksi durağında Yunus ekipleri durumundan şüphelendikleri 16 yaşında olan H, P, üzerinden toplam 14.05 gram esrar maddesi ile yakalanırken,SSÇ. Çocuk Büro Amirliği Ekiplerine teslim edildi.

Kale mah. Tersane yürüyüş yollarında Devriye ekiplerin kontrolü esnasında Kızılkuleden Tersane istikametine 100 metre ileride sağda boşluk alan içerisinde ekili vaziyette 15 kök hint keneviri ele geçirildi, bahse konu uyuşturucu madde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerine teslim edildi

Motorize Yunus Timleri çalışmalar neticesinde park halindeki 07 HBJ 54 ve 07 E 8813 plaka sayılı motosikletlerin çalıntı,07 HJH 73 plaka sayılı motosikletin Hacizli-Yakalamalı olarak arandığını tespit edilmesi üzerine, 2 motosiklet otoparka çekildi

Devriye ekiplerin çalışmaları neticesinde Ahmet Y, yapılan GBT sorgusunda “Hizmet Nedeni ile Güveni Kötüye Kullanma” suçundan arandığı tespit edilmesi üzerne gözaltına alınarak infaz ekiplerine teslim edildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 16:02