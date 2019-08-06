Alanya polisinden kaçış yok: Çok sayıda kaçak mala el konuldu

ÇALIŞMALAR kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın arama ve el koyma kararına istinaden 33 HK 758 plakalı araçta yapılan aramada çok miktarda kaçak ürüne el konuldu. Araç içerisinde; 115 hoparlör, 112 kulaklık, 338 güneş gözlüğü, 22 selfie çubuğu, 146 şarj cihazı ve şarj kablosu ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak araç sahibi Bayram A. isimli şahıs yakalanarak hakkında işlem yapıldı.