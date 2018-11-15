Alanya polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

ALINAN bilgiye göre Alanyum AVM civarında piyasaya uyuşturucu madde pazarladığı bilgisine ulaşılan Barış G., polis ekipleri tarafından takibe alındı. Yapışan takip sırasında, Barış G., Mustafa B. adlı şahısla yine ALanyum AVM önünde buluştu. Bir süre sonra ayrılan iki şüpheli ekipler tarafından durdurularak üst aramaları yapıldı. Yapılan üst aramasında Mustafa B'nin üzerinde sigara jelatinine sarılı halde 0,49 gram skunk maddesi ele geçirildi. Barış G'nin üst aramasında ise suç unsuruna rastlanılmadı. Bunun üzerine Barış G'nin Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki evinde narkotik dedektör köpeği ESCO ile yapılan aramada şeffaf poşet içerisinde 25,5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Mustafa B. hakkında ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan tahkikat yapılarak ‘Kasten Yaralama’ suçundan aranması bulunduğundan Asayiş Büro Amirliğine teslim edilirken, Barış G. isimli şahsa “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapılarak mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.